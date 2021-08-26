Томский губернатор посетил Александровский рыбоконсервный завод и высоко оценил продукцию на вкус

Для губернатора провели экскурсию по всей технологической цепочке производства щучьих консервов: от разделки обской рыбы до готовой продукции. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 26 августа, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, находящийся с рабочей поездкой в Александровском районе, посетил рыбоконсервный завод, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Александровский район – самый рыбопромысловый в нашей области. Сегодня на него приходится почти половина всей выловленной в регионе рыбы, и это яркий результат нашей системной работы по возрождению рыбохозяйственной отрасли, – отметил губернатор.

Глава региона также добавил, что благодаря государственной поддержке почти в 40 миллионов рублей, рыбоконсервный завод сможет перерабатывать 800 тонн рыбы в год, больше двух тонн в день. Такая проектная мощность послужит новыми доходами для предпринимателей и рыбаков.

На сегодняшний день, завод выпускает 21 наименование рыбных консервов: знаменитого карася с гречневой кашей, щуку в масле, язя в горохе, обжаренного налима, ароматную стерлядь, классический мелкий частик паштет, икру и многие другие. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Для губернатора провели экскурсию по всей технологической цепочке производства щучьих консервов: от разделки обской рыбы до готовой продукции. Высоко оценив продукцию на вкус, Сергей Жвачкин обсудил с руководителем завода Виталиком Геворкяном, а также с главой района Виктором Мумбером дальнейшие шаги по развитию предприятия и рыбохозяйственной отрасли, в том числе меры поддержки предпринимателей, специализирующихся на промышленном вылове рыбы.

Отмечается, что перерабатывающее производство стало толчком для активного роста числа предпринимателей в сфере добычи рыбы. Если в 2018 году их было 18, то сейчас вдвое больше. Помимо этого, за последнюю пятилетку в районе вдвое увеличился и объем вылова рыбы: квота на 2021 год составила почти 2 тысячи тонн.

В свою очередь Виталик Геворкян рассказал, что у завода есть проблема со сбытом, так как выход на потребительский рынок новой компании всегда затруднен, и здесь нужно использовать как новые маркетинговые технологии, так и административный ресурс.

Добавим, что рыбоконсервный завод в Александровском районе начал работу прошлым летом, к концу года выпустив на рынок около 900 тысяч банок продукции. На сегодняшний день, завод выпускает 21 наименование рыбных консервов: знаменитого карася с гречневой кашей, щуку в масле, язя в горохе, обжаренного налима, ароматную стерлядь, классический мелкий частик паштет, икру и многие другие. За одну смену выпускается 5 тысяч банок.