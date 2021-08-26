В Томской области снизился уровень производственного травматизма на 6%

Работодатель обязан обеспечить безопасность. Фото: Александр БОЙКО

Сегодня, 26 августа, прошла пресс-конференция, где начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных рассказала о том, что в регионе значительно снизился уровень производственного травматизма.

- В прошлом году за аналогичный период по летальным случаям у нас было три, на сегодняшний день их два. Естественно, что это не хорошо, нужно снизить до нуля, однако мы сохраняем стабильную ситуацию, - рассказала Грузных.

Уточняется, что на местах, где происходят тяжелые и смертельные случаи, руководителя организации приглашают отчитаться о событие и мерах пресечения. Также каждый новый сезонный период сотрудники Департамента собирают работодателей, где им напоминают и предупреждают о тех мерах безопасности, которые необходимо выполнять.