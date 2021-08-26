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Здоровье26 августа 2021 12:30

Коронавирус за сутки унес жизни еще троих заболевших в Томской области

Выявлено 105 новых случаев заражения
Ксения Высотина
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Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 596 человек.

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 596 человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 26 августа 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 538 человек.

Также в Томской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 40 266 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 52 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 596 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,96. В коечном фонде свободно 34,8% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 630 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 820 пациентов скончалось, 19 661 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 824 540 человек, 179 243 скончались, 6 092 818 выздоровели.