Новый мобильный оператор появился в Томске и Томской области

С 26 августа мобильный оператор «ГПБ Мобайл» от Газпромбанка запустился в Томске и Томской области. SIM-карту нового оператора можно получить в отделениях Банка либо оформить доставку в любое удобное место.

Если абонент является клиентом Банка, он также может присоединиться к программе лояльности мобильного оператора «Быть вместе», что позволяет получать скидку на связь до 70%.

Продуктовая линейка «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». Например, тарифный план «Выгодно», включающий в себя 700 минут звонков, 50 SMS, 25 Гб интернета, а также безлимитную связь внутри сети с учетом максимальной скидки обойдётся участнику программы лояльности в Томской области всего в 135 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентом Газпромбанка, тариф обойдется в 450 рублей в месяц.

К тому же дается бесплатный пробный период: при подключении абоненты получают 5 ГБ интернета и 200 минут на 14 дней, а после первого пополнения счета сумма платежа удваивается.

Кроме этого, за переход к оператору «ГПБ Мобайл» со своим основным номером счет абонента пополняется на одну тысячу бонусных рублей.

Помимо Томской области мобильный оператор «ГПБ Мобайл» представлен еще в 15 регионах.