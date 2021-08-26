В Колпашево Томской области пенсионерка ударила ножом своего сожителя за его неправильный образ жизни

Пенсионерку не устраивало, что ее сожитель употреблял алкоголь и не работал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в Колпашево местная 62-летняя жительница ударила ножом своего сожителя за его неправильный образ жизни, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В конце июля 2021 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем. Поводом для конфликта послужило недовольство его образом жизни: постоянно распивает спиртное, не работает, в связи с чем она вынуждена содержать его на свою пенсию, в том числе выплачивать долги по кредитным обязательствам», - говорится в сообщении.

Уточняется, что пенсионерка ударила потерпевшего кухонным ножом в область грудной клетки слева, причинив телесное повреждение, которое относится к категории тяжкого вреда здоровью.

Женщина полностью признала свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд.