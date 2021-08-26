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Общество26 августа 2021 10:33

Конькобежка из Северска забрала два золота на Всероссийских соревнованиях

Состязания проходили в Челябинске
Ксения Высотина
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Валерия Сороколетова тренируется у Юлии Субботиной. Фото: sshor70.ru

Валерия Сороколетова тренируется у Юлии Субботиной. Фото: sshor70.ru

В Томской области из города Северск юная конькобежка завоевала два золота на Всероссийских соревнованиях в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«Конькобежцы соревновались в индивидуальных дисциплинах на 500, 1000 и 1500 метров. Томскую область представляли десять спортсменов, победу одержала Валерия Сороколетова», - говорится в сообщении.

Уточняется, что соревнования прошли в городе Челябинск. На Всероссийских соревнованиях «Летний кубок «Союза конькобежцев России» боролись более 200 спортсменов из 12 регионов страны.

Добавим, учащаяся областной школы олимпийского резерва победила на дистанциях 500 и 1000 метров.