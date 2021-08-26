Молодой северчанин украл у пенсионера-инвалида 20 000 рублей

Подозреваемый вытащил деньги из кармана во время транспортировки пенсионера-инвалида. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в г. Северск местный 22-летний житель украл у пенсионера-инвалида 20 000 рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Пенсионер, собравшись в банк, для того, чтобы снять со счета свои сбережения, заказал услуги грузчиков, так как является инвалидом и без посторонней помощи передвижение по городу не представляется возможным», - говорится в сообщении.

Уточняется, что, когда потерпевший вернулся домой, возле подъезда рассчитался с сотрудниками транспортной организации. Подозреваемый обратил внимание на то, откуда пенсионер достал денежные средства и во время транспортировки мужчины на нужный этаж незаметно вытащил несколько купюр в общей сумме 20 000 рублей.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время ущерб частично возмещен потерпевшему.