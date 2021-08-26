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Общество26 августа 2021 9:34

Томских автомобилистов просят не парковаться вблизи образовательных учреждений Ленинского района

С завтрашнего дня будет проводится комплексная мойка дорог
Ксения Высотина
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В Томске пройдет комплексная мойка дорог и пешеходных переходов.

В Томске пройдет комплексная мойка дорог и пешеходных переходов.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске с 27 по 30 августа подрядчик Ленинского района проведет комплексную мойку дорог и пешеходных тротуаров возле школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Администрация Томска просит не парковать транспорт на длительное время рядом со школами»», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что если автомобиль уже был припаркован, то нужна возможность оперативно его отогнать с территории уборки.