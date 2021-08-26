Томич заложил арендованную игровую приставку в ломбард

Подозреваемый взял у томича в аренду игровую приставку, которую в позже продал в одном из комиссионных магазинов. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в полицию обратился местный 27-летний житель, который заявил о краже дорогостоящей игровой приставки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый местный 26-летний житель», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подозреваемый взял у томича в аренду игровую приставку, которую в позже продал в одном из комиссионных магазинов. Причиненный ущерб составил 82 000 рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит заключение под стражу.