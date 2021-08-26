Завтра медики в прямом эфире ответят томичам на вопросы о вакцинации от COVID-19

Трансляция пройдет в соцсети Instargam Фото: Ксения Высотина

Завтра, 27 августа, в 11 часов на странице администрации Томской области в Instagram пройдет прямой эфир, где медики ответят томичам на вопросы о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил telegram-канал облздрава.

«Специалисты ответят на вопросы, зачем нужна вакцинация людям с хроническими заболеваниями, когда нужно ставить прививку, с какими последствиями и осложнениями встречаются в дальнейшем те, кто перенес заболевание», - говорится в сообщении

Как уточняется, прямой эфир проведет главный внештатный кардиолог облздрава Сергей Антипов и заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии СибГМУ Валентина Алифирова.

Добавим, что свои вопросы можно оставлять под постом-анонсом в Instagram, а также во время прямого эфира.