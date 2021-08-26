Житель Томска потерял более миллиона рублей

При помощи программного обеспечения мошенники подменяют телефонные номера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Томска обратился местный житель 1967 года рождения с заявлением о хищении большой суммы денежных средств, рассказали в ведомстве.

«Мужчине позвонил неизвестный, представился «сотрудником банка» и сообщил об оформлении заявки на кредит от его имени»,- говорится в пресс – релизе УВД России по Томской области.

Далее собеседник стал убеждать томича в необходимости аннулировать данный кредит. Затем жителю областного центра позвонили с номера телефона, определяющегося как номер одного из отделов органов внутренних дел, и мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, настоятельно порекомендовал следовать инструкциям звонившего «сотрудника банка». После завершения разговора, томич перезвонил в дежурную часть и спросил, работает ли такой сотрудник, на что получил положительный ответ. Действуя указаниям злоумышленников, мужчина оформил кредит на сумму более 1 000 000 рублей, после чего проехал к банкомату и совершил три операции по переводу средств на указанные ему счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Мошенничество».

В УМВД России по Томской области отметили, что при помощи программного обеспечения мошенники подменяют телефонные номера, которые могут определяться как телефон банковских учреждений или правоохранительных органов, при этом называют данные реально существующих должностных лиц.