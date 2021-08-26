Томские следователи проверяют информацию об отравлении на свадьбе

Речь идет об отравлении 29 человек в одном из кафе города.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Томске инициирована доследственная проверка по размещенной в сети «Интернет» информации об отравлении посетителей одного из кафе, сообщили в СУ СК по Томской области.
«Следователи СО по Октябрьскому району г.Томск в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в пресс – релизе управления.
Уточняется, что речь идет об отравлении 29 человек в одном из кафе города Томска.
На этой неделе в социальных сетях появились сообщения о том, что в кафе "Медведи на Макушина" отмечались две свадьбы, около 30 человек отравились.
Одна из невест рассказала в соцсетях, что на третий день гости, побывавшие на торжестве, начали жаловаться на высокую температуру, затем появились другие симптомы - диарея, рвота. Стало понятно что, что это отравление.