Томские следователи проверяют информацию об отравлении на свадьбе

Речь идет об отравлении 29 человек в одном из кафе города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске инициирована доследственная проверка по размещенной в сети «Интернет» информации об отравлении посетителей одного из кафе, сообщили в СУ СК по Томской области.

«Следователи СО по Октябрьскому району г.Томск в рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в пресс – релизе управления.

Уточняется, что речь идет об отравлении 29 человек в одном из кафе города Томска.

На этой неделе в социальных сетях появились сообщения о том, что в кафе "Медведи на Макушина" отмечались две свадьбы, около 30 человек отравились.

Одна из невест рассказала в соцсетях, что на третий день гости, побывавшие на торжестве, начали жаловаться на высокую температуру, затем появились другие симптомы - диарея, рвота. Стало понятно что, что это отравление.