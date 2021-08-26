В Томской области 13 «земских учителей» получили по миллиону рублей

Педагоги будут работать в школах 12 муниципалитетов Томской области. Фото: Андрей КАРА

Тринадцать педагогов, переехавших в села Томской области по программе «Земский учитель», в августе получили по миллиону рублей «подъемных», сообщили в областном департаменте общего образования.

«Педагоги будут работать в школах 12 муниципалитетов области. Восемь учителей из 13-ти переехали в Томскую область из других регионов. Это педагоги из Омской, Кемеровской, Новосибирской областей, республик Тыва, Бурятия и Алтай», - говорится в сообщении.

С 2020 года в нашей стране действует программа «Земский учитель» по аналогии с программой «Земский доктор». Программа предусматривает единовременную выплату одного миллиона рублей учителям, переехавшим на работу в сельскую местность и города с населением до 50 тысяч человек.

В пресс - службе администрации Томской области уточнили, в 4 районах по программе "Земский учитель" есть вакансии. Так, в Бакчарском районе требуются учителя начальных классов, в Молчановском — математики, в Верхнекетском — иностранного языка, а в Шегарском районе — русского языка и литературы.