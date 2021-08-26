В Томской области должник по алиментам сбежал с места административного наказания

Должник заверил, что намерен трудоустроиться, чтобы содержание ребенка оплачивалось из заработной платы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В отделение судебных приставов по Асиновскому району Томской области обратилась жительница Асино, попросив рассчитать задолженность по алиментам бывшего супруга за последние три года, сообщили в региональной ФССП.

«Сумма долга на содержание ребенка составила 400 тысяч рублей. Судебный пристав предприняла ряд мер, чтобы взыскать долг, однако мужчина так и не начал платить алименты, и в итоге был привлечен к административной ответственности. Суд назначил наказание — 80 часов обязательных работ. Отработав 28 часов на благо города, гражданин перестал являться к месту отбывания наказания, однако периодически направлял небольшие суммы на содержание ребенка на депозитный счет отделения судебных приставов по Асиновскому району», - говорится в сообщении.

Судебный пристав пообщалась с матерью должника и объяснила, что нарушитель будет объявлен в розыск, если не придет на прием. Буквально через несколько дней мать привезла сына в отделение. За уклонение от отбывания обязательных работ гражданина привлекли к административной ответственности. Мера наказания, вынесенная судом — 5 суток административного ареста.

Должник заверил, что намерен трудоустроиться, чтобы содержание ребенка оплачивалось из заработной платы. Но прежде ему необходимо до конца отбыть обязательные работы. В случае, если в дальнейшем гражданин не предпримет попыток к погашению долга, его привлекут к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Максимальное наказание — до года лишения свободы.