В Томской области выявлена масштабная незаконная рубка лесных насаждений

Лес рубили в сосновом бору. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Прокуратура Первомайского района Томской области выявила масштабную незаконную рубку лесных насаждений, сообщила пресс – служба ведомства.

«Лесозаготовка проводилась в сосновом бору, расположенном в непосредственной близости от одной из деревень. Размер причинённого государству ущерба превысил 2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Согласно Лесному кодексу РФ, незаконной является рубка лесных насаждений с нарушением требований законодательства, например, без оформления необходимых документов (в частности, договора аренды).

Незаконная рубка лесных насаждений - одно из самых распространенных экологических преступлений. Общественная опасность данного вида преступления заключается в неконтролируемом уничтожении деревьев и кустарников, что ведет к причинению вреда окружающей среде и экологии в целом.