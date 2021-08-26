Вниманию томичей с детьми: жилищную программу «Семейная ипотека» продлили до 2024 года

Первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» составляет от 15% стоимости жилья. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека». Об этом в среду, 25 августа, сообщила пресс-служба кабмина. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 трлн рублей. «Решение позволит помочь большему числу семей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые необходимы людям, – от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей», – говорится в сообщении.

Напомним, «Семейная ипотека» стартовала в 2018 году по поручению главы государства. Действие программы изначально было рассчитано до конца 2022 года, затем по поручению президента ее пролонгировали до 1 марта 2023-го.

Изначально программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018-го родился второй или последующий ребенок. С 1 июля 2021 года условия «Семейной ипотеки» были расширены: теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн руб., для других территорий – 6 млн руб. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.