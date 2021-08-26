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Общество26 августа 2021 4:38

В районы Томской области поступили передвижные медицинские комплексы

До конца 2021 года в область придет еще пять мобильных ФАПов
Елена Андреева
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Мобильные медицинские комплексы используются в отдаленных населенных пунктах, где затруднено транспортное сообщение.

Мобильные медицинские комплексы используются в отдаленных населенных пунктах, где затруднено транспортное сообщение.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Два передвижных медицинских комплекса поступили в районы Томской области. Фельдшерско-акушерский пункт теперь есть в активе Шегарской районной больницы, мобильная врачебная амбулатория будет работать в Светленской РБ, сообщила пресс – служба обладминистрации.

«Мобильные медицинские комплексы будут использоваться в отдаленных населенных пунктах, где затруднено транспортное сообщение», — говорится в пресс – релизе.

Уточняется, что передвижные мобильные комплексы общей стоимостью 15 миллионов рублей закуплены за счет средств областного и федерального бюджетов по нацпроекту «Здравоохранение».

В мобильной амбулатории можно сделать электрокардиограмму, сдать анализы, пройти экспресс-диагностику на сахар и холестерин.

Мобильный ФАП будет использоваться для диспансеризации и вакцинации. Он оборудован аппаратом ЭКГ, глюкометром, ингаляторами.

До конца этого года в Томскую область поступят еще пять мобильных ФАПов, две мобильные стоматологии и врачебная амбулатория. Комплексы отправятся в Асиновский, Томский, Бакчарский, Чаинский, Молчановский и Кривошеинский районы.