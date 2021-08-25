Инспекторы Россельхознадзора не пустили семена льна с блошкой из Томской области в Китай

Вот ты какая - льняная блошка! Фото: сайт https://glavagronom.ru/

Как сообщила сегодня пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области, в августе текущего года инспекторами ведомства был проведен мониторинг на территории региона распространения вредных организмов, имеющих карантинное значение, в том числе для Китая. Этим сотрудники организации занимаются постоянно.

Как информирует сайт службы, при проведении мониторинга были отобраны образцы насекомых и растений с полей льна, принадлежащих ООО, осуществляющего деятельность в Первомайском районе Томской области. Организация планирует экспортировать семена льна в КНР. Специалисты сообщают, что в отобранных образцах был выявлен вредитель – льняная блошка, который имеет карантинное значение для Китая. Поэтому организации было рекомендовано провести фумигацию и карантинное фитосанитарное обеззараживание мест хранения семян льна.