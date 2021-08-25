Организации-должники в Томске отдадут за вывоз отходов свыше 500 тысяч рублей

За вывоз ТКО должны платить все! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты регионального оператора УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» продолжают свою претензионную работу через суды. Именно поэтому количество недобросовестных плательщиков в Томске постепенно сокращается. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областного центра. Так, получены решения суда в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не оплачивали услуги по вывозу мусора. Теперь, кроме основного долга, эти предприниматели должны оплатить пени и судебные издержки.

Судебные решения получены на общую сумму более полумиллиона рублей в отношении ряда организаций, ТСЖ, ЖК. По словам директора УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Михаила Курилова, в областном центре ряд владельцев или арендаторов нежилых помещений в многоквартирных домах уклоняются от заключения договора на вывоз ТКО. Например, это касается хозяев салонов красоты, кондитерских, аптек, туристических агентств. Сейчас региональный оператор активно понуждает таких предпринимателей заключать официальные договоры на вывоз ТКО. С должниками либо подписывают графики погашения долгов, либо «Спецавтохозяйство» обращается в суд.