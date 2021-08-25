Бесплатное питание учеников школ обойдется Томской области почти в 1 миллиард рублей

Бесплатное питание отдельных категорий школьников - удовольствие дорогое! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как информирует пресс-служба администрации Томской области, ученики младших классов, школьники из малообеспеченных семей и ребята с ограничениями по здоровью продолжат питаться в школьных столовых региона бесплатно.

По словам начальника областного департамента общего образования Ирины Грабцевич, в текущем году на эти цели будет израсходовано около миллиарда рублей. Сюда же пойдут и 470 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает интернет-портал администрации региона. Стоит напомнить, что по поручению президента России бесплатным горячим питанием с сентября прошлого года обеспечиваются младшеклассники во всех регионах. В Томской области это около 53 тысяч учеников. Кроме того, по поручению губернатора Сергея Жвачкина в регионе организовано бесплатное питание для школьников из малообеспеченных семей и с ограничениями по здоровью. Расходы областного бюджета на эти цели в 2021 году составят 430 миллионов рублей.