С 1 сентября цены на авиабилеты маршрута «Томск – Стрежевой» станут ниже

Авиасвязь севера и юга Томской области станет доступнее финансово для пассажиров. Фото: https://vk.com/utair

Как мы уже сообщали, сегодня, 25 августа, губернатор Сергей Жвачкин находится на севере Томской области с рабочей поездкой. И вот стало известно о хорошей для жителей региона новости. Пресс-служба администрации области распространила сообщение о том, что губернатор проинформировал депутатов Думы Стрежевого о своей договоренности с авиакомпанией «ЮТэйр». Именно она выполняет регулярные рейсы в северную столицу области из Томска. Благодаря соглашению, которое будет подкреплено средствами областного бюджета, авиабилеты в Стрежевой станут дешевле.

Интернет-портал администрации региона напомнила о том, что еще 4 года назад по решению Сергея Жвачкина областная власть начала субсидировать стоимость билета по маршруту «Томск – Стрежевой» и обратно для молодежи, а также для мужчин старше 60 и женщин от 55 лет. Теперь, по словам губернатора, билеты станут доступнее для всех слоев населения, люди станут платить за перелеты меньше. Причем, выгоднее покупать билеты заранее. Сообщается о том, что новый порядок заработает с 1 сентября текущего года.