В Томской области в этом году материнский капитал уже использовали 563 семьи с несколькими детьми

Материнский капитал многие семьи с несколькими детьми потратили на свое жилье... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации Томской области, в текущем году региональный материнский капитал уже использовали 563 многодетных семьи. Специалисты отмечают, что из областного бюджета на выплаты направлено свыше 54 миллиона рублей. Интернет-портал администрации информирует о том, что в 2021 году сертификат на региональный материнский капитал уже получили 776 семей.

По словам начальника областного департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, 303 семьи направили средства регионального материнского капитала на погашение ипотеки, а 145 – на капитальный ремонт жилья. Кроме того, средствами на покупку или строительство жилья воспользовались 93 семьи. На газификацию жилья направили деньги 5 семей, на ведение личного подсобного хозяйства – 17. Пресс-служба напоминает, что право на получение материнского капитала имеют семьи, в которых родился или усыновлен третий или четвертый ребенок, если среднедушевой доход не превышает двух величин прожиточного минимума (24 436 рублей).