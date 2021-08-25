Томский губернатор проверил качество ремонта дорог в Стрежевом

Глава региона на этой неделе работает на севере области, совершает рабочую поездку в город Стрежевой и Александровский район. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 25 августа, губернатор Томской области проверил в Стрежевом качество ремонта автомобильных дорог. Глава региона на этой неделе работает на севере области, совершает рабочую поездку в город Стрежевой и Александровский район, сообщила пресс – служба обладминистрации.

- Не так быстро, как этого всем бы хотелось, но приводим в порядок улично-дорожную сеть по всей области. Позитивные перемены нельзя не заметить, надеюсь, их видят и мои земляки-стрежевчане, – отметил Сергей Жвачкин.

Губернатор также напомнил, что шестой год подряд при поддержке областного депутатского корпуса из областного бюджета дополнительно выделяется по полмиллиарда рублей на ремонт городских и сельских дорог.

Этим летом Стрежевой - северная столица Томской области развернула масштабную дорожную кампанию на улицах Промысловой и Ермакова в рамках губернаторской программы «Дороги». Получив из областного бюджета 12,5 миллиона рублей, стрежевчане добавили сопоставимую сумму из местного бюджета и направили на дорожный ремонт почти 22 миллиона рублей, уточнили в пресс – службе администрации области.

Глава региона оценил качество ремонта улицы Промысловой: подрядчик из Нижневартовска завершил работы, приведя в порядок 1,6 километра дорожного полотна. В результате свежий асфальт уложен на площади 15,7 тысячи квадратных метров, обочины укреплены щебнем.