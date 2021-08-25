В закрытом городе Томской области пожилой водитель не справился с управлением

Очень пожилой водитель за рулем отечественного автомобиля не справился с управлением. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области, вчера, 24 августа, вечером, около 18 часов 15 минут, на проспекте Коммунистическом, 1 в городе Северске автомобиль ВАЗ 21043 совершил наезд на препятствие. Этим летом в регионе произошло уже несколько подобных случаев.

По предварительной информации, отмечает сайт регионального управления полиции, 83-летний мужчина-водитель автомобиля ВАЗ, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень. После этого машина продолжила движение по тротуару и совершила съезд в лесопосадки. Как сообщили специалисты, в результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ с травмами доставлен в медучреждение.