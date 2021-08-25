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Здоровье25 августа 2021 11:47

Коронавирус в Томске: + 109 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе – 40 161 человек
Елена Андреева
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109 новых случаев заражения.

109 новых случаев заражения.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 25 августа 2021 года, в Томской области выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 40 161 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 544 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,96. В коечном фонде свободно 32,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 536 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 809 пациентов скончалось, 19 654 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 804 910 человек, 178 423 скончались, 6 073 157 выздоровели.