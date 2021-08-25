В Томской области средняя зарплата учителей с 1 сентября 2021 года увеличится на 8%

Средняя зарплата учителей в регионе станет больше. Фото: Ксения КОНЮХОВА

Из бюджета Томской области дополнительно на оплату труда школьных педагогов выделено более 300 миллионов рублей, об этом сообщила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

- Средняя зарплата учителей с 1 сентября вырастет не менее, чем на 8%, - заявила начальник облдепартамента общего образования, - уточнила Грабцевич.

Глава департамента также сообщила, что почти 130 тысяч школьников начнут учиться в Томске и области 1 сентября. В том числе, это 14 тысяч первоклассников и почти 6 тысяч одиннадцатиклассников.

- Занятия начнутся в 307 школах и 124 учреждениях дополнительного образования. После капитального ремонта откроются школа № 19 Томска, Суйгинская школа Молчановского района и Белоярская СОШ № 1 Верхнекетского района, - отметила Грабцевич.

"КП - Томск» рассказывала, что День знаний в школах Томской области пройдет в очном формате. Для учеников 1 и 11 классов будут организованы линейки на открытом воздухе, для учеников со 2 по 10 классы пройдут классные часы. Это решение регионального штаба по противодействию распространению COVID-19.