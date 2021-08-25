В Томской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела

Гость из Кузбасса похитил продуты, табачную и алкогольную продукцию из нескольких магазинов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске окончено расследование уголовного дела о хищении имущества, сообщает пресс – служба полиции.

«Дознавателями завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении жителя Кемеровской области, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

По версии дознания, летом этого года гость из Кузбасса похитил продуты, табачную и алкогольную продукцию из нескольких магазинов в Октябрьском районе Томска. Мужчина совершил тайное хищение товарно-материальных ценностей в магазинах на Иркутском тракте, ул. С. Лазо, ул. Энтузиастов, ул. Л Шевцовой, – уточнили в УМВД по Томской области.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.