В Томске к 1 сентябрю возле школ установят мигающие светофоры

Интенсивность движения в городе постоянно растет. Фото: Иван ВИСЛОВ

На 15 пешеходных переходах Томска возле школ появятся светофоры типа Т-7 - «мигающие желтые». Их установят к 1 сентября. Об этом сообщила пресс – служба мэрии.

«Такие светофоры уже установлены на улицах Артема, 3, 11а; Усова, 60; Водяная, 31/1; на перекрестках ул. К. Маркса - пер. Совпартшкольный, пр. Кирова - ул. Тверская, ул. П. Осипенко - ул. Котовского», - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями ГОСТ, светофоры Т.7 применяют для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов.

В мэрии уточнили, что к началу нового учебного года на пути к детским садам и школам областного центра уже установлено 20 «лежачих полицейских», 600 светоотражающих знаков «Пешеходный переход», 75 знаков «Внимание, дети!» и 45 знаков ограничения скорости.

- С учетом того, что интенсивность движения в городе постоянно растет, задача власти – обеспечить безопасные подходы ко всем учреждениям образования, - заявил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.