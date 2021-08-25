Томск стал участником Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Движение WorldSkills было основано как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих кадров. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Уфе сегодня открылся финал IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Участникам из 76 регионов предстоит помериться силами в профессиональном мастерстве по 105 компетенциям, сообщила пресс – служба областной администрации.

«От Томской области в соревнованиях принимают участие 16 человек по 16 компетенциям в сферах информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, производства и инженерных технологий, услуг, транспорта и логистики, образования, строительства», - говорится в сообщении.

При этом, сразу в нескольких компетенциях - «Плотницкое дело», «Машинное обучение и «Большие данные» томичи будут соревноваться впервые.

Победители национального чемпионата 2021 года станут известны 29 августа.

Стоит напомнить, что Томск принимал участие в финале чемпионата 2020 года, и тогда вошел в число регионов, которые сделали самый большой рывок по сравнению с результатами прошлого года. Победителями в этом номинации стали Республика Саха (Якутия) и Томская область. Они поднялись в общем медальном зачете на 10 позиций по сравнению с 2019 годом.

Движение WorldSkills было основано в Испании в 1947 году как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих кадров, необходимых для восстановления промышленности страны в послевоенное время. С 1950 года движение WorldSkills приобрело международный статус. В 2012 году Россию официально приняли в состав этой международной организации.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов учреждений профобразования в возрасте от 16 до 25 лет и представителей WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет.