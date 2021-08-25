Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 9:42

Томск стал участником Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В нескольких компетенциях представители нашего региона будут соревноваться впервые
Елена Андреева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Движение WorldSkills было основано как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих кадров.

Движение WorldSkills было основано как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих кадров.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Уфе сегодня открылся финал IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Участникам из 76 регионов предстоит помериться силами в профессиональном мастерстве по 105 компетенциям, сообщила пресс – служба областной администрации.

«От Томской области в соревнованиях принимают участие 16 человек по 16 компетенциям в сферах информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, производства и инженерных технологий, услуг, транспорта и логистики, образования, строительства», - говорится в сообщении.

При этом, сразу в нескольких компетенциях - «Плотницкое дело», «Машинное обучение и «Большие данные» томичи будут соревноваться впервые.

Победители национального чемпионата 2021 года станут известны 29 августа.

Стоит напомнить, что Томск принимал участие в финале чемпионата 2020 года, и тогда вошел в число регионов, которые сделали самый большой рывок по сравнению с результатами прошлого года. Победителями в этом номинации стали Республика Саха (Якутия) и Томская область. Они поднялись в общем медальном зачете на 10 позиций по сравнению с 2019 годом.

Движение WorldSkills было основано в Испании в 1947 году как ответ на нехватку высококвалифицированных рабочих кадров, необходимых для восстановления промышленности страны в послевоенное время. С 1950 года движение WorldSkills приобрело международный статус. В 2012 году Россию официально приняли в состав этой международной организации.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов учреждений профобразования в возрасте от 16 до 25 лет и представителей WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет.