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Происшествия25 августа 2021 8:59

Томичи перевели мошенникам несколько миллионов рублей

Самые распространенные способы хищения - звонки от лжесотрудников банков
Елена Андреева
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Новых способов отъема денег мошенники не изобретают.

Новых способов отъема денег мошенники не изобретают.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Более 3 500 000 рублей похитили мошенники у жителей Томской области. Это статистика за одни только сутки, сообщает пресс – служба полиции.

«За прошедшие сутки в УМВД России по Томской области поступили обращения от 12 жителей региона по фактам хищений денежных средств путем обмана. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 3 500 000 рублей», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что новых способов отъема денег у доверчивых томичей мошенники не изобретают, действуют схемы, о которых пишут и говорят уже не первый год. Самыми распространенными способами хищения являются звонки от лжесотрудников банков и лжесотрудников правоохранительных органов.

Так, в дежурную часть УМВД по ЗАТО Северск обратилась местная жительница 1966 года рождения. Северчанке позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники оформили кредит, чтобы отменить заявку нужно оформить «контрзаявку», получить деньги и перевести их на счет банка. Женщина так и сделала, оформила в двух банках кредиты и перевела на указанные ей счета 1 150 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».