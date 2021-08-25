В Томской области школьники начнут учебный год за партами

Дистанционного начала учебного года не предполагается Фото: Виктор Гусейнов

День знаний, до которого остается ровно одна неделя, в школах Томской области пройдет в привычном для школьников, родителей и педагогов режиме, это означает - очно. Такое решение принял и озвучил сегодня региональный штаб по противодействию распространению COVID-19.

«День знаний в школах Томской области пройдет в очном формате. Для учеников 1 и 11 классов будут организованы линейки на открытом воздухе продолжительностью не более 20 минут, для учеников со 2 по 10 классы пройдут классные часы», - говорится в сообщении штаба.

Особо подчеркивается, что линейки 1 сентября должны быть организованы с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Это, в том числе, социальная дистанция, использование масок для взрослых, включая родителей. На линейку ребенка смогут сопровождать не более двух человек. Классные часы пройдут в определенное руководством школы время с делением на потоки учеников.

В томских университетах, как и в школах, действуют строгие меры по ковид-безопасности. Праздник в День знаний в вузах будет организован только для студентов первых курсов с соблюдением требований Роспотребнадзора. Это также решение областного оперативного штаба.