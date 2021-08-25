В Томске ТЦ «Изумрудный город» открывает пункт вакцинации

Точка откроется сегодня и проработает до 8 сентября. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 25 августа, в торговом центре «Изумрудный город» открывается пункт вакцинации от COVID-19, сообщает telegram-канал облздрава.

«До 8 сентября здесь можно будет поставить первый компонент прививки «Спутник V», а через три недели, с 15 по 29 сентября, второй», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на точке будет работать выездная бригада городской клинической больницы №3. Так же в мобильный пункт предоставлена вакцина «Спутник Лайт», которую теперь могут ставить граждане старше 60 лет.

Напомним, что при вакцинации с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.