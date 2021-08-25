Северчанка задолжала выплату по кредиту и лишилась автомобиля

На данный момент долг погашен, а гражданке остается внести исполнительский сбор. Фото: Александр ГЛУЗ

В Томской области г. Северск местная жительница задолжала выплату по кредиту, после чего судебные приставы арестовали ее иномарку. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Женщина задолжала банкам в общей сложности около 1 млн рублей. Судебные приставы обратили взыскание на доходы должницы, после чего ежемесячно в счет погашения кредитных займов стали поступать денежные средства. Долг сокращался, однако до полного погашения оставалось около года, в связи с чем пристав приняла решение об аресте машины», - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобиль Toyota Ipsum арестовали у порога отделения судебных приставов, когда должница приехала на прием. Так как женщина не предпринимала попыток к погашению долга, машину передали на оценку, а впоследствии — на реализацию. Несмотря на протесты северчанки, транспорт был реализован и передан покупателю.

При этом должницу пришлось привлечь к административной ответственности.