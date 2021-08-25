Томичи обеспокоены отсутствием горячей воды в МСЧ №2

Томичи обеспокоены тем, что к новой волне коронавируса в медицинском учреждении не появится вода. Фото: УКЛАДОВ Егор

В Томске в соцсетях местные жители стали жаловаться на отсутствие горячей воды в МСЧ №2, сообщает telegram-канал ЦУРа Томской области.

- Опять не готовы к новой волне коронавируса, - комментируют в соцсетях.

ЦУР отреагировал на жалобы жителей и обратился за комментарием к главврачу Александру Холопову.

- Действительно, подача горячей воды приостановлена из-за ремонта «ТомскРТС» теплосетей. На данный момент подача горячей воды организована в санитарных комнатах и в санузлах на этажах стационара медучреждения, чтобы пациенты могли проводить необходимые гигиенические процедуры, - рассказал главврач.

Также Холопов уточнил, что специально для обеспечения горячей водой санитарных комнат и буфета администрацией МСЧ №2 заблаговременно выделены деньги на приобретение и установку необходимого количества бойлеров.