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Общество25 августа 2021 6:16

Дело томского водителя, который оплатил 87 раз проезд чужой картой, дошло до суда

Мужчина признал свою вину
Ксения Высотина
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Мужчина признал свою вину и возместил моральный ущерб.

Мужчина признал свою вину и возместил моральный ущерб.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего водителя маршрутки. Мужчина в салоне своего автобуса нашел банковскую карту и оплатил ей проезд 87 раз. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В июле текущего года обвиняемый, обнаружил банковскую карту. После его без ввода пин-кода произвел оплату, якобы за оказанные услуги по перевозке. Была произведена оплата проезда 87 раз, общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 2 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что томич признал свою вину полностью и возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб. На сегодняшний день, дело отправлено для рассмотрения в суд.