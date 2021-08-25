Дело томского водителя, который оплатил 87 раз проезд чужой картой, дошло до суда

Мужчина признал свою вину и возместил моральный ущерб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего водителя маршрутки. Мужчина в салоне своего автобуса нашел банковскую карту и оплатил ей проезд 87 раз. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В июле текущего года обвиняемый, обнаружил банковскую карту. После его без ввода пин-кода произвел оплату, якобы за оказанные услуги по перевозке. Была произведена оплата проезда 87 раз, общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 2 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что томич признал свою вину полностью и возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб. На сегодняшний день, дело отправлено для рассмотрения в суд.