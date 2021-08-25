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Происшествия25 августа 2021 5:32

Хроника ДТП: в центре Томска водитель легкового автомобиля въехал в грузовик

Мужчина госпитализирован в больницу
Ксения Высотина
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Управляя автомобилем Toyota Mark II, допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Фото: "Регион-70"

Управляя автомобилем Toyota Mark II, допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Фото: "Регион-70"

Вчера вечером, 24 августа, в центре Томска Toyota Mark II въехал в грузовик MAN, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«23-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем Toyota Mark II, допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, и совершил столкновение с грузовиком MAN», - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина-водитель легкового автомобиля с травмами доставлен в медицинское учреждение.