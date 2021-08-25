В Томске лже-сотрудник банка обманул местную жительницу

Для аннулирования кредита «сотрудник банка» настоятельно порекомендовал перевести деньги на резервный счет банка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске местная жительница получила в мессенджере от «сотрудника банка» фотографию удостоверения и попалась на уловку мошенников, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Девушке поступил телефонный звонок и в ходе беседы собеседник, который представился сотрудником банка, сообщил об оформлении мошенниками кредита на её имя. Для аннулирования кредита «сотрудник банка» настоятельно порекомендовал перевести аналогичную кредиту сумму денежных средств на резервный счет банка, при этом, для большей убедительности, отправил томичке в одном из мессенджеров фотографию удостоверения сотрудника банка», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что, поверив обманщику, томичка перевела на указанный ей счёт более 11 000 рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело.