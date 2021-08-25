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Здоровье25 августа 2021 4:30

Только 1,05 % томчией повторно заболели коронавирусом после вакцинации

Прививка помогает пронести заболевание легче
Ксения Высотина
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Пожилые люди имели сопутствующие заболевания и ослабленный иммунитет.

Пожилые люди имели сопутствующие заболевания и ослабленный иммунитет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области 1,05 % жителей региона, привившихся от COVID-19, в дальнейшем повторно заболели коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

- В большинстве случаев вакцинированные люди переносят болезнь легко. Половина из тех, кто заболел, но был ранее вакцинирован - это люди старше 60 лет, - рассказала заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

Замгубернатора также уточнила, что пожилые люди, которые повторно заболели, имели ослабленный иммунитет и сопутствующие заболевания, так что прививка помогла перенести заболевание легче.