Сотрудники администрации Томской области сегодня работают в хозяйствах на юге региона

Сегодня сотрудники департамента села анализируют ход уборочной кампании на юге региона. Фото: сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Как проинформировала 24 августа пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, рабочая группа департамента находится сегодня в хозяйствах Шегарского района, что на юге региона. На выездных встречах специалисты ведут мониторинг хода уборочных работ и вынесут оценку урожайности сельхозкультур. Как известно, в Томской области идет страда. Аграрии убирают «плоды полей», в частности, зерновые культуры, рапс, ранние овощи.

Сайт департамента сообщает о том, что в программе визита специалистов посещение полей и объектов сельскохозяйственного производства АФ «Межениновская», КФХ «Варфоломеев», КФХ «Зинцова» и других. Кроме того, во время поездки эксперты проверят ход строительных работ селекционного семеноводческого центра в селе Нащеково Шегарского района. Здесь агрофирма «Межениновская» планирует заняться производством семян зерновых и масличных культур. Создание таких центров имеет важное значение для региона. Реализация проектов даст томским аграриям качественные семена и хорошую основу для повышения урожайности.