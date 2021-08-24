Участок важной трассы в Томской области отремонтируют по новой технологии строительства

Новая технология поможет строителям при укладке нового дорожного полотна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщила сегодня администрация Томской области, наш регион по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за два года отремонтирует участок трассы Томск – Каргала – Колпашево со 183-го по 214-й км. Этот участок находится в Молчановском районе. Отмечается, что в текущем году планируется отремонтировать 16 километров с использованием новой технологии.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что сейчас специалисты восстанавливают основание дорожной одежды методом холодной регенерации. Он позволяет проводить ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как компонента при устройстве нового основания. Специальная машина измельчает старое покрытие, в процессе по необходимости добавляются щебеночный материал и цемент. После чего полученная смесь укладывается и уплотняется. Специалисты отмечают, что технология холодной регенерации в Томской области на объектах национального проекта применяется впервые.