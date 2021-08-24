В Томске гериатрический центр снова помогает пожилым жителям региона

Постепенно томские медучреждения возвращаются к привычному ритму работы, выходя из режима ковид-госпиталей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, сегодня, 24 августа, к работе по профилю вернулся областной гериатрический центр. Он функционирует на базе больницы № 2 в Томске. Заметим, что гериатрия занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

Напомним, с конца июня в этот центр направляли пациентов из других стационаров, контактных с ковид-положительными больными, но имеющих отрицательный тест на новый коронавирус. Прежде, чем вернуться к работе с пожилыми, в медучреждении проведена дезинфекция. Уже поступили первые пациенты. Получить специализированную медицинскую помощь в гериатрическом центре могут жители Томской области старше 60 лет с диагнозом «старческая астения». По словам главного внештатного специалиста-гериатра департамента здравоохранения Томской области Татьяны Бондаренко, всем пациентам проводится диагностика и при наличии показаний – лечение остеопороза.