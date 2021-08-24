Житель Томской области наказан судом за то, что 7 лет распространял экстремистские материалы

Житель Томского района 7 лет занимался экстремизмом, но был не в курсе этого! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня пресс-служба Томского районного суда, житель этого района Томской области арестован на 5 суток за распространение экстремистских материалов. Такие ЧП в нашем регионе случаются не так часто.

Сайт ведомства рассказывает подробности этого дела. Специалисты информируют о том, что 23 августа года в Томском районном суде Томской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Л. Отмечается, что он совершил массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов. Это происходило с апреля 2014 года по 18 августа текущего года. Житель Томского района осуществлял массовое распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальной сети «ВКонтакте», материалов, которые состояли из комбинированного изображения 4 фотографий жестикулирующего Адольфа Гитлера. А надписи под каждым из снимков фюрера образовывали текст экстремистского характера.

Отмечается, что суд признал Л. виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде ареста сроком на 5 суток. Постановление в законную силу еще не вступило.