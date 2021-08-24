Томские ученые проанализировали концентрацию микропластика в реках России

Биологи ТГУ изучают концентрацию микропластика в воде рек России и пути его попадания в мировой океан. Фото: сайт ТГУ

Как сообщает сайт Томского государственного университета, ученые Биологического института вуза завершили анализ проб речной воды. Они были отобраны в ходе экспедиции в прошлом году по территории нашей страны. В первую очередь, сотрудников университета интересовала концентрация микропластика и пути его перемещения.

Эта тема находится в центре внимания научного сообщества, особенно экологов. От решения проблемы пластика в окружающей среде, во многом, зависит будущее человечества. Отмечается, что результаты этих исследований в этом месяце были представлены на крупной конференции World’s Large Rivers Initiative Meeting, она проводится под эгидой ЮНЕСКО.

Пресс-служба университета информирует, что исследованиями были охвачены 10 рек Обь-Иртышского бассейна, бассейнов Волги, Печоры и Северной Двины. Новые данные помогут оценить потоки и объем транспорта микропластика во внутренние моря России и мировой океан. По словам заведующей лабораторией промышленной микробиологии БИ ТГУ Юлии Франк, исследовательские группы по всему миру сейчас сосредоточены на выявлении источников загрязнения мирового океана микропластиком. Результаты проводимых исследований позволят нам начать расшифровку путей попадания его в океаны и внутренние моря. Специалисты отмечают, что в Томи концентрация микропластика оказалась сравнительно невысокой, менее 35 частиц на кубический метр. Это в два раза меньше показателя, выявленного в притоке Северной Двины. В ближайшее время систематический мониторинг будет проведен для крупнейших сибирских рек – Енисея и Оби.