Суд в Томске разберется с невыплатой зарплаты сотрудницам частной компании свыше 2 месяцев

Выплата зарплат должна быть в приоритете! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Томской области, сотрудниками этого правоохранительного ведомства завершено расследование уголовного дела по обвинению директора одной из коммерческих организаций города Томска в невыплате свыше двух месяцев заработной платы 2 работникам. Заметим, что такие случаи в регионе доходят до суда не так часто.

Как установлено следствием, информирует сайт СК, с октября прошлого года по август 2021 года директор одной из томских коммерческих организаций не выплачивал 2 работницам предприятия заработную плату. По мнению правоохранителей, он действовал из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности. Задолженность перед одной из сотрудниц составила более 71,5 тысяч рублей, перед второй – более 46 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что руководитель направил денежные средства на иные нужды. В ходе следствия задолженность по заработной плате перед сотрудницами организации была полностью погашена. Расследование уголовного дела завершено и материалы дела направлены в Ленинский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.