В этом году в Томской области специалисты приведут в порядок 300 километров дорог

Всего в этом году в Томской области приведут в порядок около 300 километров дорог и улиц Фото: Ксения Высотина

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, Дорожный фонд региона в текущем году вырос в сравнении с предыдущим годом почти на 14% и превысил 9,3 млрд рублей. Заметим, что кампания по ремонту и реконструкции дорог продолжается. В этом году регион всего приведет в нормативное состояние около 300 километров региональных и местных дорог.

По словам замгубернатора Игоря Шатурного, в прошлом году Дорожный фонд Томской области составил 8,2 миллиарда рублей. А в этом году он значительно вырос, в том числе благодаря выделенным Томской области Москвой дополнительно 550 и 340 миллионам рублей. Они получены за успешную реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги».