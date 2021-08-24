Историческое здание на Ленина, 56 в Томске будет восстановлено к концу 2021 года

Строительство исторического здания началось в 2018 году. Фото: 2ГИС

Сегодня, 24 августа, на выездном заседании комитета по градостроительству думы Томска, стало известно, что завершается ремонт дома-памятника по адресу пр. Ленина, 56.

- К первому ноября будет закончена реставрация и благоустройство территории. На сегодняшний день уже отремонтирован цоколь, кровля здания, заменены окна, отреставрирован фасад и проштукатурен первый и второй этаж здания, - сказал на выездном заседании подрядчик.

Как было отмечено, на ремонт объекта ушло около 50 млн рублей из государственного бюджета. В этом году из бюджета города было выделено 17,3 млн. Позже выяснилось, что общая сумма расходов строительство выросла до 45 млн, также 3,6 млн уйдут на благоустройство и прочие расходы.

Напомним, что в 2017 году томские власти выделили средств на ремонт дома-памятника на Ленина, а в 2018 году историческое здание начали ремонтировать.

Читайте также: В Томске начнут ремонтировать дом, который является архитектурным памятником федерального значения

https://www.tomsk.kp.ru/online/news/3156373/