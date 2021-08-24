В Томской области 30 классов готовы прийти на 1 сентября с шариками вместо цветов

Заявки на участие в акции принимаются до 30 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти неделя осталась до торжественных линеек посвященных Дню знаний. Как сообщала мэрия Томска, фонд им. Алены Петровой предлагает томичам вместо цветов на 1 сентября потратить деньги на благотворительность

- Более 1 750 учеников готовы прийти на празднование с нашими шариками. Даже ученики Северска, Стрежевого и поселка Зональный примут участие в нашей акции, - рассказали в фонде.

Уточняется, что заявки на участие подали более 60 классов из 30 школ области.

Напомним, чтобы оставить заявку для участия, необходимо позвонить по телефону 22-72-92. Заявки принимаются до 30 августа. Помимо этого, на сэкономленных на цветах средствах, можно будет совершить онлайн-пожертвование.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4398038/