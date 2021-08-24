Коронавирус в Томске: + 113 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 495 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 24 августа 2021 года, в Томской области выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 40 052 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 52 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 495 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,95. В коечном фонде свободно 32,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 833 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 794 пациентов скончалось, 18 636 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 785 374 человека, 177 614 скончались, 6 053 503 выздоровели.