Томские синоптики рассказали, какую погоду ждать в последнюю неделю лета

А вот сентябрь начнется с дождей и холодов. Фото: Ксения Высотина

В последнюю неделю лета в Томске ожидается аномальная жара. Столбики термометра поднимутся выше +30°С. Об этом сообщает начальник отдела метеорологии томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

- Такое аномальное тепло связано с антициклоном, который установился в нашем регионе. Всю неделю до пятницы, будет стоять теплая погода. Дневная температура воздуха +28...+33°С (по востоку +22...+27°С); ночью +15...+20°С (по востоку +8...+13°С), - отметила синоптик.

Первое понижение температуры произойдет только в субботу, до +21...+23°С, с последующим понижением до +14...+16°С. Осадков как таковых не ожидается, возможны только по северу.