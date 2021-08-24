Молодой томич попался полиции с большим пакетом наркотиков

Томич признался, что изъятые наркотики он хранил для собственного употребления. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томском районе на автомобильной дороге д. Новомихайловка-Итака был остановлен автомобиль марки «LADA», в ходе проверки сотрудники полиции изъяли у 21-летнего водителя большой пакет с наркотическими веществами. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Стражами порядка обнаружен и изъят полимерный пакет. Экспертами-криминалистами ЭКЦ УМВД России по Томской области проведена экспертиза, по результатам которой установлено, что содержимое изъятого полимерного пакета является наркотическое средство марихуана, общей массой более 400 гр.», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемым оказался местный 21-летний житель, который признался, что изъятые наркотики он хранил для собственного употребления.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.